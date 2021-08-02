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Общество

Спят на полу. В ИВС РОВД Токтогульского района нарушают права задержанных

В ИВС РОВД Токтогульского района нарушают права задержанных. Об этом сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

Токтогульский районный суд вынес отдельным задержанным меру пресечения в виде ареста, после их должны были этапировать в СИЗО № 5 города Оша. Однако людей закрыли в ИВС более чем  на 48 часов и даже более чем на 10 дней. Руководство изолятора не выполнило требования статьи 9 Закона КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

«По закону проводить следственные действия и рассматривать дела в судах можно при условии содержания обвиняемого в следственных изоляторах. Если возможности нет, то задержанного можно перевести в изолятор временного содержания на срок не более 10 дней в месяц. Поэтому необходимо выяснить, почему задержанных не этапировали из ИВС РОВД Токтогульского района в СИЗО-5 и привлечь к ответственности виновных», — подчеркивают в НЦПП.

Кроме того, при поступлении в ИВС люди должны проходить обязательный медосмотр. Однако во время проверки личных дел задержанных установлено, что у двоих не было медицинских справок, а бланки медицинского заключения не заполнены.

Специалисты обнаружили и другие нарушения прав человека и факты негуманного обращения. В рассчитанном на 16 человек ИВС содержались 18 задержанных, двое из них спали на полу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202885/
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