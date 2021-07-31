Школы и детсады Бишкека готовят к предстоящему отопительному сезону

В образовательных учреждениях активно ведутся работы по подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что на сегодня в детсаду № 34 и школах № 11 и 51 ведутся ремонтные работы внутренней системы отопления. В детсаду № 181 — капитальный ремонт системы отопления вместе с теплотрассой.

«Полностью отремонтирована теплотрасса также в средней школе № 3, школе-интернате № 71 и детсадах № 28 и 100. В специальной вспомогательной школе № 34 отремонтированы теплотрасса и канализационная сеть, школе № 26 — наружная теплотрасса», — говорится в сообщении.