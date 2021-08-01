2 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Уметалиева, 62;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Чортекова, Кара-Кужур, Эр-Тайлак, Шералиева, Сары-Булун, Сулуу-Тор), «Колмо» (улица Максат), отрезки улиц Месароша, Профсоюзной, Дыйкан;

9.30-17.00 — улица Малдыбаева, 28;

9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 3-я, 4-я);

9.30-18.30 — микрорайон «Аламедин-1», 43, 44, 47, 48, 92, 93, 94, 95.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — жилмассивы «Торт-Куль» (улицы Мадиева, Кумушалиева, Кыдыкеева, Куюкова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапбаева, Тулеева), «Салкын-Тор», села Кок-Жар (улицы Маликова, Эгимбаева, Уметалиева, Чон-Багыш, Карагул-Акмат, Майрам), Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Кара-Жыгач, Бек-Тоо (улицы Новая, Усуп у.Дуйшона), Нижняя Ала-Арча (улицы Киргизская, Зеленая, Логвиненко, Советская, Чагая, Коллекторная, переулки Заводской, Школьный), Таш-Добо (улицы Больничная, Абыкан ата, Горького, Комсомольская, Кооперативная, Жоробаевой), Маевка (улицы Южная, Виноградная, Дачная, Школьная, Ала-Арчинская, Молодой Гвардии, Веселая, Пригородная, Кара-Суйская), ГЭС-3;

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Первомайское (улицы Спортивная, Чмыря, Береговая, Тимирязева, Ленина, Калинина), Асылбаш (улицы Ленина, Сурабалды, Жайчи, Доолот, Иманкулова), Манас (улицы Степная, Северная, Комсомольская, Западная, Совхозная, Широкая, Мира, Новая, Зеленая, Пионерская, Тупиковая, Переулочная, Пушкина, Проектируемая, Гагарина, Заводская, Средняя, Южная, тупик Северный, животноводческий комплекс);

9.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Школьная, Проектируемая, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, станция «Кормовик», Молодежная, Киргизская, Абая), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Кара-Суйская, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная, Южная, Строительная, Лесная, Дорожная, Тупик, Новая), Лесное (улицы Новая, Западная, Средняя, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная), Учкун (улица Пионерская, жилмассив), Военно-Антоновка (станция «Сокулук», контуры 148, 151, жилмассивы «Келечек», «Шанхай», улицы Проектируемая, Фрунзе, Крупской, МТФ, Степная, Северная, Полярная, Западная, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Колхозная, Первомайская, Октябрьская, Школьная, Южная, Дружбы, Пушкина, Ленина, Токтогула, Красноармейская, Ала-Арчинская, тупики Комсомольский, Шевченко, Западный, Кирова), Джал (улица Сатке), Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Московская, Железнодорожная, Речная, Полевая, Ленинградская, Солнечная, Набережная, Победы, Краснодарская, Индустриальная, 50 лет Октября, Фрунзе, Степная, Кумкечуу, Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Правды, Новая, Мельничная, Труда, Белинского, Карагачевая, Молодежная, Советская, Спортивная, Северная, Ключевая, Иссык-Кульская, Калинина, Полярная, Садовая, Октябрьская, Интернациональная, Зеленая, Торговая, Урожайная, Заречная, Проектируемая, 27-го партсъезда, Кайназаровой, переулки Новый, Зеленый), Арал (улицы Картамбаева, Чолпон, Береке, Джумаральская, Дальний Арал), город Шопоков (улицы Полевая, Железнодорожная, переулок Железнодорожный), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Проектируемая, Восточная, Карасуйская, Западная, животноводство);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ленина, 69,71, переулки Строительный, 50 лет Киргизии), Александровка (улица Масанчина ниже БЧК), Ак-Торпок (улица Центральная), Спартак (улица Ленина);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Эрик-Туу, Ийри-Суу, Жайыл, город Кара-Балта (улицы Свердлова, Железнодорожная, Маяковского, 40 лет Киргизии, Спортивная, Джамбула, Пионерская, «Квартал ковровщиков»);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка, Токтоналиева;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Люксембург (улицы Гагарина, Токмакская), Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупской);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Онбир Жылга (улица Ленина), Кош-Кашат (улица Верхняя), Чон-Жар (улица Маданият), Прогресс (улица Центральная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин, Подгорное (улица Фабричная), Самансур (улица Конурбаева), Жаны-Алыш (улица Комсомольская).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Некрасова, Кирова), село Чат-Базар;

9.00-13.00 — Талас (улицы Жолдошева, 50 лет Киргизии);

13.00-17.00 — Талас (улицы 1 Мая, Токтогула).

4 Ошская область Ошская область