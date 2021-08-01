Работники из КР нужны Турции. Камиля Мусаева о туристическом бизнесе в Анталье

Камиля Мусаева — владелец агентства по трудоустройству в Анталье и представитель миграционной службы Кыргызстана в Турции. За пять лет она трудоустроила более 3 тысяч кыргызстанцев не только в ТР, но и в Европейских странах.

Почему турецкие бизнесмены предпочитают рабочую силу из Кыргызстана, как обезопасить себя в миграции и как развивать бизнес во время пандемии, 24.kg рассказала 35-летняя Камиля Мусаева.

Фото Камили Мусаевой

Она родилась и выросла в Сокулукском районе Чуйской области. Окончила местную гимназию, после поступила в Юридическую академию. Получив диплом, поработала в Кыргызстане пару лет. Ее связь с Турцией началась в Бишкеке со знакомства с молодым человеком.

— Приехала в Турцию в 2012 году с мужем. С супругом познакомились в Бишкеке, полюбили друг друга и поженились.

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— Как прошла адаптация в Турции? Были готовы начать семейную жизнь за границей?

— Мы сразу переехали в Анталью, адаптировалась быстро. Особых проблем у меня не было. Не сидела дома долго, сразу же начала работать.

Хотела в Турции продолжить работу по профессии, но не получилось подтвердить диплом, полученный в Кыргызстане. Надо было еще учиться здесь.

Год работала переводчиком в МВД, в основном переводила телефонные разговоры с русского на турецкий. Очень насыщенная и интересная работа. А в 2014-м родила сыновей-двойняшек. Два года была в декретном отпуске.

Фото Камили Мусаевой. Дети

— Когда вы решили заняться трудоустройством соотечественников?

— Мой муж работал в туристическом секторе, в отелях. Ему хорошо знакома проблема нехватки рабочей силы в разгар сезона. Мы решили сначала отели Турции обеспечить работниками из Кыргызстана. В 2016-м открыли компанию по трудоустройству. Сейчас уже работаем со всеми странами Центральной Азии. Кроме этого, сотрудничаем с автозаводом в Словакии и строительным сектором в Литве.

За эти годы успели трудоустроить более 3 тысяч граждан КР.

— С чем связан спрос на кыргызстанцев в туристическом секторе Турции?

— Наши соотечественники не капризные, не ленивые и ответственно выполняют свою работу. По словам владельцев отелей, с кыргызстанцами меньше головной боли и нет проблем с дисциплиной.

— А часто кыргызстанцы в Турции попадают в неприятные ситуации и бывают конфликты с работодателями?

— Трудности, конечно, возникают. Все обстоятельства заранее предусмотреть невозможно. Например, кому-то срочно понадобится уехать на родину. В таких ситуациях мы приходим на помощь, тем более если наш соотечественник заключил контракт с отелем через нас.

Но в неприятные ситуации в основном попадают те, кто приехал на работу нелегально или через сомнительные компании.

Поэтому советую: прежде чем заключить контракт с фирмой, проверить лицензию и историю компании.

Кроме этого, надо знать язык. Я советую своим клиентам выучить хотя бы 100 слов и фраз, которые могут пригодиться в той сфере, где человек собирается работать.

— У вас работа в основном для молодежи?

— Нет, в отели Турции могут трудоустроиться люди в возрасте до 50 лет. Молодежь берут в официанты, людей в возрасте — горничными или в прачечные. В моей практике была женщина 57 лет.

— Во время пандемии заявки сократились? И насколько?

— В последние два года спрос на работников сократился почти на 70 процентов: туристов мало, из-за ограничений многие отели не работали. Пришлось также сократить штат. Сейчас в компании осталось только три человека.

Но, кроме трудоустройства, мы занимаемся сдачей в аренду и продажей квартир. Поэтому пока удается держать бизнес. Надеемся, что в следующем году все станет как прежде.

— Что вам особо нравится и к чему никак не можете привыкнуть?

— Анталья — город туризма и отдыха, тут всегда тепло. Мне нравится, что не бывает зимы.

Не могу привыкнуть к менталитету местного населения. Например, до сих пор дико реагирую на разговоры на «ты» с взрослым человеком.

Фото Камили Мусаевой. С коллективом

— Много кыргызстанцев в Анталье?

—Около 8 тысяч, в Стамбуле, где у нас еще один офис, —еще где-то 18 тысяч. Учитывая, что моя работа тесно связана с соотечественниками, постоянно общаюсь с ними. Сотрудники нашей компании — тоже кыргызстанцы.

— Чего вам не хватает за границей?

— Обычно мне долго скучать по Кыргызстану и по дому не приходится, так как из-за работы часто бываю на родине. Набор сотрудников начинается в декабре. В январе приезжаю в КР и почти три месяца, пока все клиенты не получат визу и билеты, живу в Бишкеке. В это время мои дети ходят в детский сад в Кыргызстане и учат русский и кыргызский языки.

Но из-за пандемии последние годы не ездила на родину и очень соскучилась.