Опасный пешеходный переход в Бишкеке. УПСМ выдало предписание мэрии

Управление Патрульной службы милиции столицы выдало предписание Бишкекасфальтсервису из-за опасного пешеходного перехода в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в УПСМ.

Ранее читатель сообщал, что в Бишкеке на пересечении улиц Фучика и Коммунаров расположен опасный пешеходный переход. «Дорожный знак, который должен предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу, скрыт не только изгибом дороги, но и забором, которым в свое время огородили всю улицу Фучика. Стоит ли удивляться, отчего у нас люди гибнут под колесами машин», — возмутился он.

Сотрудники УПСМ выдали предписание на установку предупреждающего дорожного знака («Пешеходный переход»), а также на обновление дорожной разметки.