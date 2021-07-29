Жители Нарына остались без воды из-за подрядчиков

Жители Нарына из-за плохой работы подрядчиков остались без питьевой воды. Информацию об этом 24.kg подтвердили в мэрии города.

Оказалось, что в этом году муниципалитет реализовал проект по реконструкции системы питьевого водоснабжения. На улицах Шералиева, Московской, в местности «Кирпич» поменяли водопроводные трубы, а также провели водопровод на улице Чон-Алыш.

Во время тестирования новые трубы не выдержали напора, произошли аварийные прорывы.

«В результате прервалась подача воды местным жителям. Всего произошло 32 прорыва. Местный водоканал такую работу от подрядчиков не принял. Мы подали в правоохранительные органы материал о недобросовестной реализации проекта. Ведется следствие», — рассказали в мэрии.