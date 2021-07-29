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Общество

Кыргызстанцев приглашают к участию в детских инклюзивных творческих играх

Кыргызстанцы могут участвовать в Первых международных детских инклюзивных творческих играх онлайн. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, это состязания в области высших достижений в культуре и искусстве детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей с инвалидностью, а также инклюзивных детских творческих коллективов из России и других стран мира по всем направлениям современного искусства.

Игры расширяют системную программу развития современного культурного пространства, позволяют сохранить культурный потенциал творчески одаренных людей с инвалидностью.

Участвовать могут «особенные» дети от 6 до 18 лет и инклюзивные детские коллективы. Допускаются к состязаниям взрослые до 27 лет с ментальными нарушениями.

Ознакомиться с положением и подать заявку можно на сайте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202500/
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