Проезд может быть затруднен. Бишкектеплосеть продолжает ремонтные работы

На некоторых частях центральных улиц столицы Бишкектеплосеть проводит ремонтные работы тепловой сети с частичным выходом на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что дороги на время проведения работ не закрываются для проезда транспорта.

Работы идут на улицах Михаила Фрунзе (между Суюмбаева и Гоголя), Курманджан Датки (между Михаила Фрунзе и Саратовской) и по проспекту Чуй (между улицами Суюмбаева и Гоголя).

Перекрыт для движения автотранспорта перекресток улиц Жумабека и Асановой.

«Участки подготовили для укладки асфальта, в ближайшее время работы будут завершены», — сказали в Бишкектеплосети.