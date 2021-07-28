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Общество

Проезд может быть затруднен. Бишкектеплосеть продолжает ремонтные работы

На некоторых частях центральных улиц столицы Бишкектеплосеть проводит ремонтные работы тепловой сети с частичным выходом на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что дороги на время проведения работ не закрываются для проезда транспорта.

Работы идут на улицах Михаила Фрунзе (между Суюмбаева и Гоголя), Курманджан Датки (между Михаила Фрунзе и Саратовской) и по проспекту Чуй (между улицами Суюмбаева и Гоголя).

Перекрыт для движения автотранспорта перекресток улиц Жумабека и Асановой.

«Участки подготовили для укладки асфальта, в ближайшее время работы будут завершены», — сказали в Бишкектеплосети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202423/
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