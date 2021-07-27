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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 и дети. В каких случаях требуется немедленная госпитализация?

Коронавирусная инфекция протекает в различных вариантах: от бессимптомного до терминальных состояний. Главный врач Национального центра охраны материнства и детства Айна Джетыбаева на брифинге рассказала, в каких случаях требуется немедленная госпитализация детей.

По ее словам, опасными признаками у новорожденных и младенцев раннего возраста (до двух месяцев) являются:

  • плохо сосет грудь;
  • судороги;
  • сонливость или отсутствие сознания;
  • стонущее дыхание;
  • учащенное дыхание (60 и более вдохов в минуту);
  • выраженное втяжение грудной клетки;
  • желтушность ладоней и подошв;
  • лихорадка (температура выше 38,5 градуса);
  • низкая температура тела (меньше чем 35,5 градуса);
  • движения только при стимуляции;
  • отсутствие движений;
  • центральный цианоз.

У детей от двух месяцев до пяти лет:

  • ребенок не сосет грудь или не может пить;
  • судороги;
  • рвота после каждого питья или пищи;
  • летаргичен или без сознания.

Если у детей и подростков имеется хотя бы один из общих признаков опасности, нужно обратиться к неотложной помощи 103.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202211/
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