COVID-19 и дети. В каких случаях требуется немедленная госпитализация?

Коронавирусная инфекция протекает в различных вариантах: от бессимптомного до терминальных состояний. Главный врач Национального центра охраны материнства и детства Айна Джетыбаева на брифинге рассказала, в каких случаях требуется немедленная госпитализация детей.
По ее словам, опасными признаками у новорожденных и младенцев раннего возраста (до двух месяцев) являются:
- плохо сосет грудь;
- судороги;
- сонливость или отсутствие сознания;
- стонущее дыхание;
- учащенное дыхание (60 и более вдохов в минуту);
- выраженное втяжение грудной клетки;
- желтушность ладоней и подошв;
- лихорадка (температура выше 38,5 градуса);
- низкая температура тела (меньше чем 35,5 градуса);
- движения только при стимуляции;
- отсутствие движений;
- центральный цианоз.
У детей от двух месяцев до пяти лет:
- ребенок не сосет грудь или не может пить;
- судороги;
- рвота после каждого питья или пищи;
- летаргичен или без сознания.
Если у детей и подростков имеется хотя бы один из общих признаков опасности, нужно обратиться к неотложной помощи 103.