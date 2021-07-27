COVID-19 и дети. В каких случаях требуется немедленная госпитализация?

Коронавирусная инфекция протекает в различных вариантах: от бессимптомного до терминальных состояний. Главный врач Национального центра охраны материнства и детства Айна Джетыбаева на брифинге рассказала, в каких случаях требуется немедленная госпитализация детей.

По ее словам, опасными признаками у новорожденных и младенцев раннего возраста (до двух месяцев) являются:

плохо сосет грудь;

судороги;

сонливость или отсутствие сознания;

стонущее дыхание;

учащенное дыхание (60 и более вдохов в минуту);

выраженное втяжение грудной клетки;

желтушность ладоней и подошв;

лихорадка (температура выше 38,5 градуса);

низкая температура тела (меньше чем 35,5 градуса);

движения только при стимуляции;

отсутствие движений;

центральный цианоз.

У детей от двух месяцев до пяти лет:

ребенок не сосет грудь или не может пить;

судороги;

рвота после каждого питья или пищи;

летаргичен или без сознания.

Если у детей и подростков имеется хотя бы один из общих признаков опасности, нужно обратиться к неотложной помощи 103.