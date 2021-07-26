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Общество

Минкульт показал логотип к 30-летию независимости. В соцсетях его раскритиковали

Министерство культуры, информации и туризма показало логотип к 30-летию независимости Кыргызстана.

По данным ведомства, ранее оно объявило конкурс на разработку дизайна логотипа. По итогам выбран совместный проект художника, заслуженного работника культуры Жаныша Жамурзаева, членов Союза художников Шакира Арыкова и Жениша Жанузакова.

Как отмечается, в середине логотипа находится «шумкар» (сокол), который является символом независимости, государственности и стремления к будущему. Контуры высоких гор напоминают первую букву «Манаса», а ноль символизирует солнце на флаге страны.

У орнаментов же свое значение: часть в середине — символ единства народа, крайние чертежи — единство трех племен кыргызов и других.

Однако многим пользователям соцсетей логотип, выбранный Минкультуры, не понравился, его раскритиковали и назвали «позорным».

— скриншот Facebook
Фото — скриншот Facebook. Комментарии пользователей
Некоторые дизайнеры отметили, что не знали о проведении конкурса, но могли бы участвовать и, по их мнению, исполнить заказ лучше. «У меня вопрос к Министерству культуры, информации и туризма: вы где инфу о конкурсе распространяли? В селах листовки на столбы клеили? Почему местные графические дизайнеры не в курсе о конкурсе? Вы на что надеялись? Вам итог нравится?» — написал графический дизайнер Никита Тарасенко.

Другой дизайнер Дмитрий Бондарев также раскритиковал и не оценил креатива авторов логотипа. И привел для сравнения работу казахстанских коллег, которая ему, впрочем, тоже не понравилась.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202163/
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