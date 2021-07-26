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Общество

В Бишкеке скончался директор школы № 78 Мурат Джумалиев

В Бишкеке скончался директор школы № 78 Мурат Джумалиев. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, Мурат Джумалиев почти 40 лет жизни отдал образованию и воспитанию детей, был человеком, который мотивировал окружающих на победы и новшества.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Скончался директор школы № 78 Мурат Джумалиев

Он родился 27 апреля в 1960 году в Нарынской области, получил специальность учителя географии, окончив Кыргызский национальный университет в 1982-м.

С августа 2020 года являлся директором школы № 78, ранее занимал должность руководителя школы № 85 и национальной компьютерной гимназии № 5.

За успехи в педагогической деятельности получил звание «Отличник образования», неоднократно награжден грамотами различных ведомств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202081/
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