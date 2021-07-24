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Общество

Три заместителя главы Первомайского района Бишкека получат выговоры

Три заместителя главы Первомайского района Бишкека получат выговоры за недостаточную работу. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что такое решение принято по итогам коллегии, прошедшей в районной администрации под председательством ее руководителя Максата Нусувалиева и вице-мэра Бишкека Русланбека Акылбекова.

«Члены коллегии заслушали отчеты заместителей главы по курируемым вопросам о проделанной работе за шесть месяцев и задачах на второе полугодие. Коллегия постановила за недостаточную работу по поливу зеленых насаждений, а также недостаточную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией внести на дисциплинарную комиссию мэрии Бишкека вопрос об объявлении выговора в отношении начальников МТУ и трех замов главы района», — говорится в сообщении.

В список тех, кому грозит выговор, попали первый замглавы района Сатыбек Каныбеков, а также заместители по социальным вопросам Аида Рысбаева и по жилищно-коммунальным вопросам Мавлян Аскарбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202019/
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