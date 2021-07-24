В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился 31 медработник. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 18 случаев, в Баткенской области — 7, в Иссык-Кульской, Ошской и Чуйской областях — по 2 случая. За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 17 медработников, из домашней изоляции — 26.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 326, из которых выздоровели 5 тысяч 576 человек.