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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 19 тысяч 203 человека, 1 тысяча 409 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 19 тысяч 203 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 15 тысяч 60 пациентов, в больницах — 4 тысячи 143. В том числе 236 человек — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 173 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 662 человек (или 64,2 процента) — оценивают как средней тяжести, 72 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 306 пациентов, из них в Бишкеке — 811, Оше — 37, в Чуйской области — 161, Ошской — 50, Таласской — 14, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 40, Джалал-Абадской — 64, Баткенской — 115.

С начала марта 2020 года выздоровели 133 тысячи 444 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201990/
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