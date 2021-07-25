Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

27-30 июля. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
26-30 июля. Выставки кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»
В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
19 июля — 18 августа. Выставка Таланта Огобаева
В экспозиции представлены более 30 живописных натюрмортов известного художника.
«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.
29 июля. Кинопремьеры
«Круиз по джунглям» (приключение). Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое, согласно преданиям южноамериканских индейских племен, обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут ее утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.
«Демоник» (ужасы). В современном мире орден экзорцистов сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах людей. Карли придется заглянуть в разум своей матери, обвиняемой в убийстве более 20 человек, чтобы отыскать истинную причину ее жестокости.