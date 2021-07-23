Почти у трети переболевших COVID-19 может возникнуть риск тромбозов

Тромбозы могут возникать у 20-30 процентов переболевших COVID-19. Об этом говорится в памятке Минздрава России для населения по профилактике осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что одним из вариантов последствий COVID-19 является постковидный синдром. «Это стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные осложнения после четырех недель с момента появления симптомов. Изучение данного синдрома показало, что лица, переболевшие COVID-19, имеют симптомы, которые могут впоследствии вызывать осложнения и отклонения в деятельности различных систем органов», — говорится в документе.

Серьезными осложнениями после перенесенной болезни ведомство также назвало одышку (она наблюдается у 31,7 процента переболевших), кашель (13,5 процента), жалобы на боль в груди и тахикардию (12,7 процента).

Уточняется, что эти симптомы могут говорить о нарушении деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.