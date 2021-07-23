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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 192,5 миллиона, умерли более 4,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 568 тысяч 17 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 192 миллиона 531 тысяча 709 человек. Больше всего зараженных в США (34 миллиона 282 тысячи 698), Индии (31 миллион 257 тысяч 720), Бразилии (19 миллионов 523 тысячи 711), Франции (5 миллионов 996 тысяч 60), России (5 миллионов 979 тысяч 27), Великобритании (5 миллионов 626 тысяч 745), Турции (5 миллионов 563 тысячи 903), Аргентине (4 миллиона 812 тысяч 351), Колумбии (4 миллиона 692 тысячи 570), Италии (4 миллиона 302 тысячи 393), Испании (4 миллиона 249 тысяч 258) и Германии (3 миллиона 758 тысяч 425).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 135 тысяч 259. За последние сутки показатель вырос на 8 тысяч 704 человека. В том числе в США всего скончались 610 тысяч 190 человек, Бразилии — 547 тысяч 16, Индии — 418 тысяч 987, Мексике — 237 тысяч 626, Великобритании — 129 тысяч 266, Италии — 127 тысяч 920 и России — 149 тысяч 12.

В Кыргызстане зарегистрировали 155 тысяч 5 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 568 тысяч 915, Узбекистане — 122 тысячи 48, Таджикистане — 14 тысяч 359.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201891/
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