Для зараженных COVID-19 свободны 599 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 599 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 23 июля (8.00):

Республиканская клиническая инфекционная больница — 44;

Клинический родильный дом № 2 — 24;

Городская клиническая больница № 1 — 62;

Чуйская областная объединенная больница — 6;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 31;

Национальный центр онкологии и гематологии — 30;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 6;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 20;

Республиканский центр наркологии — 32;

Военный госпиталь — 15;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 163;

Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 35;

Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 93;

Национальный центр охраны материнства и детства — 21;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6 ) — 17.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.