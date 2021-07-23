Для зараженных COVID-19 свободны 599 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 599 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 23 июля (8.00):
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 44;
- Клинический родильный дом № 2 — 24;
- Городская клиническая больница № 1 — 62;
- Чуйская областная объединенная больница — 6;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 31;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 30;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 6;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 20;
- Республиканский центр наркологии — 32;
- Военный госпиталь — 15;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 163;
- Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 35;
- Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 93;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 21;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6 ) — 17.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.