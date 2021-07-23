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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 599 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 599 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 23 июля (8.00):

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 44;
  • Клинический родильный дом № 2 — 24;
  • Городская клиническая больница № 1 — 62;
  • Чуйская областная объединенная больница — 6;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 31;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 30;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 6;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 20;
  • Республиканский центр наркологии — 32;
  • Военный госпиталь — 15;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 163;
  • Национальный госпиталь (нейрокорпус) — 35;
  • Кыргызский национальный военный лицей имени Асанова — 93;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 21;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6 ) — 17.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201881/
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