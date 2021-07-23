В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 28 медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 12 случаев, в Джалал-Абадской области — семь, Баткенской — пять, Иссык-Кульской — два, Чуйской и Ошской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны 12 медработников, из домашней изоляции — 22.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 295, из которых выздоровели 5 тысяч 533 человека.