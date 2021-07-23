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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 20 тысяч 74 человека, 1 тысяча 429 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 20 тысяч 74 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 15 тысяч 845 пациентов, в больницах — 4 тысячи 229. В том числе 243 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 186 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 741 человека (или 64,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 53 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 396 пациентов, из них в Бишкеке — 883, Оше — 24, Чуйской области — 196, Ошской — 48, Таласской — 3, Нарынской — 21, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 94, Баткенской — 98.

С начала марта 2020 года выздоровели 132 тысячи 138 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201871/
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