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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Алматы введут более жесткие ограничительные меры

В Алматы введут более жесткие ограничительные меры из-за роста заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

По данным городских властей, за три недели июля в Алматы зарегистрировано свыше 12 тысяч случаев COVID-19. Это в четыре раза превышает показатели за аналогичный период июня.

На сегодня основными местами заражения являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, места массового скопления в парках отдыха и пешеходных улицах.

«В этой связи планируется усиление ограничительных мер. В частности, планируются более жесткие ограничения деятельности объектов. Соответствующие дополнения и изменения в постановление главного санврача города будут внесены и опубликованы в ближайшее время», — сообщили в акимате.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поручил усилить работы по выявлению нарушителей среди объектов, работающих по Ashyq (Мобильное приложение Ashyq позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой Министерства здравоохранения определить статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. — Прим. 24.kg). Он также приказал усилить работу по наказанию лиц, посещающих общественные места с красным статусом. Также даны поручения по переводу работы мобильных мониторинговых групп на новый формат работы посредством регистрации на электронной платформе InfoKazakhstan.

«Ужесточение действующих ограничений нацелено на недопущение массового заражения. Это также позволит системе здравоохранения эффективно распределять ресурсы и предоставлять качественные медицинские услуги, не допуская нехватки койко-мест и медкадров. Так как увеличилось заражение в семьях с 18 до 20 процентов, горожанам рекомендуется вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Это позволит защитить собственное здоровье и не распространять инфекцию на близких окружающих», — добавили в акимате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201839/
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