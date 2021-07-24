В Бишкеке 24 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +40 градусов. День уменьшился до 14 часов 47 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Уметалиева, Рыскулова, Шевченко, Токтогула, 214;
- 9.00-12.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Келечек», «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая);
- 9.30-18.30 — микрорайон «Восток-5», 3-14;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Мичурина, Тыныстанова, Ахунбаева, 94/1, проспекта Жибек Жолу, жилмассивы «Киргизия» (улицы Мостовая, Самойленко), «Ак-Босого» (улицы Чуй, 31, 34), «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Арча-Бешик, Кара-Кужур);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева).
У кого намечается той
Динара Кемелова
Родилась 24 июля 1971 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Корея.
Эмилбек Абласанов
Родился 24 июля 1971 года. Заведующий отделом строительства Управления делами президента и правительства КР.
Памятные даты
Изобретен растворимый кофе
Началось все в 1899 году, когда американский ученый японского происхождения Сатори Като изобрел технологию производства растворимого чая, после чего по аналогии придумал способ изготовления растворимого кофе.
В известном нам виде растворимый кофе появился позже. Тогда бразильцы решили законсервировать с целью сбережения излишек кофейных зерен. 24 июля 1938-го благодаря швейцарскому химику Максу Моргеншталлеру и компании Nestle изобретен растворимый кофе в уже современном понимании.
Люди, которые меняли мир
Родился кинорежиссер Борис Новиков
Родился 24 июля 1908 года в Петербурге. Работу в кино начал в 1934-м помощником, а затем ассистентом режиссера на киностудии «Таджикфильм».
С октября 1951 года Главным управлением по производству художественных фильмов Министерства кинематографии СССР переводится на Фрунзенскую студию хроникально-документальных фильмов режиссером по дублированию художественных фильмов на кыргызский язык.
Вся дальнейшая творческая деятельность Бориса Новикова неразрывно связана с развитием и совершенствованием студии «Кыргызфильм».
За 17 лет (1951-1968) сдублировал на кыргызский язык более 80 художественных фильмов.
В 1959-м работал вторым режиссером картины «Токтогул», а в 1964 году — «Джура».
Параллельно трудился в течение многих лет над созданием номеров киножурнала «Советская Киргизия», научно-популярных (около десяти) и документальных (двух) фильмов. Среди них наиболее заметные — «Этого могло не быть» (1960), «Мелодии комуза» (1960), «Семья чабанов» (1965).
Умер в 1976-м во Фрунзе.
Родился поэт Кемел Бакашов
Родился 24 июля 1936 года в селе Ак-Булун Иссык-Кульской области. Всю жизнь проработал учителем в школе имени Ыбырая Туманова.
Талантливый педагог являлся не менее талантливым журналистом. Вся его творческая жизнь тесно связана с газетой «Исык-Кол правдасы».
Многогранный талант Кемела Бакашова проявился и в его поэтической деятельности. Он автор трех поэтических сборников: «Ата журт жана махабат», «Он сегиз жаш», «Куу залкары Ыбрай Туман уулу». Песня на его стихи «Он сегиз жаш» является поистине гимном любви, молодости, красоты. Песня «Кыргыз жерим» звучала в исполнении народного артиста Булата Минжилкиева на сцене знаменитого театра «Ла-Скала».
Умер 29 марта 2018-го.
Умер заслуженный деятель наук Джумакан Лайлиев
Родился 20 марта 1928 года. Заслуженный деятель науки КР, член-корреспондент НАН КР, доктор экономических наук.
Стоял у истоков развития аграрной науки и экономики республики, связав свою научную деятельность с исследованиями в этой области, и проблем развития аграрного сектора советского периода. Под научным руководством Джумакана Лайлиева подготовлены 50 кандидатов и три доктора экономических наук.
Результаты его исследований изложены в более чем 250 научных трудах, из них более 40 монографий и брошюр, написанных в соавторстве и им лично.
Умер 24 июля 2009-го.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.