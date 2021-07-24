В Бишкеке 24 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +40 градусов. День уменьшился до 14 часов 47 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Уметалиева, Рыскулова, Шевченко, Токтогула, 214;

9.00-12.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Келечек», «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая);

9.30-18.30 — микрорайон «Восток-5», 3-14;

9.30-17.00 — отрезки улиц Мичурина, Тыныстанова, Ахунбаева, 94/1, проспекта Жибек Жолу, жилмассивы «Киргизия» (улицы Мостовая, Самойленко), «Ак-Босого» (улицы Чуй, 31, 34), «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Арча-Бешик, Кара-Кужур);

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева).

У кого намечается той

Динара Кемелова

Родилась 24 июля 1971 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Корея.

Эмилбек Абласанов

Родился 24 июля 1971 года. Заведующий отделом строительства Управления делами президента и правительства КР.

Памятные даты

Изобретен растворимый кофе

Началось все в 1899 году, когда американский ученый японского происхождения Сатори Като изобрел технологию производства растворимого чая, после чего по аналогии придумал способ изготовления растворимого кофе.

В известном нам виде растворимый кофе появился позже. Тогда бразильцы решили законсервировать с целью сбережения излишек кофейных зерен. 24 июля 1938-го благодаря швейцарскому химику Максу Моргеншталлеру и компании Nestle изобретен растворимый кофе в уже современном понимании.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Борис Новиков

Родился 24 июля 1908 года в Петербурге. Работу в кино начал в 1934-м помощником, а затем ассистентом режиссера на киностудии «Таджикфильм».

С октября 1951 года Главным управлением по производству художест­венных фильмов Министерства кинематографии СССР переводится на Фрунзенскую студию хроникально-документальных фильмов режиссером по дублированию художественных фильмов на кыргызский язык.

Вся дальней­шая творческая деятельность Бориса Новикова неразрывно связана с развитием и совершенствованием студии «Кыргызфильм».

За 17 лет (1951-1968) сдублировал на кыргызский язык более 80 художественных фильмов.

В 1959-м работал вторым режиссером картины «Токтогул», а в 1964 году — «Джура».

Параллельно трудился в течение многих лет над созданием номеров киножурнала «Советская Киргизия», научно-популярных (около десяти) и до­кументальных (двух) фильмов. Среди них наиболее заметные — «Этого могло не быть» (1960), «Мелодии комуза» (1960), «Семья чабанов» (1965).

Умер в 1976-м во Фрунзе.

Родился поэт Кемел Бакашов

Фото из интернета. Кемел Бакашов

Родился 24 июля 1936 года в селе Ак-Булун Иссык-Кульской области. Всю жизнь проработал учителем в школе имени Ыбырая Туманова.

Талантливый педагог являлся не менее талантливым журналистом. Вся его творческая жизнь тесно связана с газетой «Исык-Кол правдасы».

Многогранный талант Кемела Бакашова проявился и в его поэтической деятельности. Он автор трех поэтических сборников: «Ата журт жана махабат», «Он сегиз жаш», «Куу залкары Ыбрай Туман уулу». Песня на его стихи «Он сегиз жаш» является поистине гимном любви, молодости, красоты. Песня «Кыргыз жерим» звучала в исполнении народного артиста Булата Минжилкиева на сцене знаменитого театра «Ла-Скала».

Умер 29 марта 2018-го.

Умер заслуженный деятель наук Джумакан Лайлиев

Фото из интернета. Джумакан Лайлиев

Родился 20 марта 1928 года. Заслуженный деятель науки КР, член-корреспондент НАН КР, доктор экономических наук.

Стоял у истоков развития аграрной науки и экономики республики, связав свою научную деятельность с исследованиями в этой области, и проблем развития аграрного сектора советского периода. Под научным руководством Джумакана Лайлиева подготовлены 50 кандидатов и три доктора экономических наук.

Результаты его исследований изложены в более чем 250 научных трудах, из них более 40 монографий и брошюр, написанных в соавторстве и им лично.

Умер 24 июля 2009-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

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