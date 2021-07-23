В Бишкеке 23 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 49 минуты.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Кара-Кужур), «Ак-Босого» (улица Чуй, 33), «Орок», отрезки улиц Абдымомунова, Уметалиева, Толстого, Байтика Баатыра, Алыбаева, Маликова, Захарьевой, Термечикова, микрорайон «Юг-2», 1-5, 99;
- 9.30-18.30 — отрезки улиц Куренкеева, Магаданской, Каралаева, Байтика Баатыра, бульвара Эркиндик, жилмассив «Токольдош» (улица Армейская);
- 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 2; 12-й микрорайон, 16,16/1;
- 15.00-17.00 — село Орто-Сай (улица Южная);
- 9.30-14.00 — улицы Тыныстанова, 1, 3, Суеркулова, 3/1.
21-23 июля не будет газа:
- в районах, ограниченных улицами Ахунбаева, Гшлиессера, Шакирова, проспектом Айтматова; Северо-Ипподромной, Толстого, Термечикова, Садырбаева;
- на лице Толстого, 51, 53/1, 55, 57, 59, 61, 61а.
Памятные даты
Всемирный день китов и дельфинов
Этот праздник учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC) после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. Он действует и по настоящее время и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.
Кроме того, сегодняшняя дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.
Люди, которые меняли мир
Родился тяжелоатлет Игорь Садыков
Игорь Садыков родился 23 июля 1967 года в Оше. Советский и немецкий тяжелоатлет, чемпион СССР (1990), чемпион Европы (1991), чемпион мира (1991), участник Олимпийских игр (1996), заслуженный мастер спорта СССР (1991).
Начинал заниматься тяжелой атлетикой под руководством своего отца Сергея Садыкова в спортивном обществе «Трудовые резервы». В дальнейшем с ним также работал Александр Аносов.
На рубеже 1980-1990-х годов входил в число ведущих советских атлетов тяжелого веса.
Во время участия в чемпионате мира 1991 года получил предложение выступать за один из немецких спортивных клубов и переехал в Германию. В 1993–1997 годах входил в сборную этой страны.
После завершения спортивной карьеры занялся предпринимательской деятельностью в строительной сфере.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
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