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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов. День уменьшился до 14 часов 49 минуты.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Кара-Кужур), «Ак-Босого» (улица Чуй, 33), «Орок», отрезки улиц Абдымомунова, Уметалиева, Толстого, Байтика Баатыра, Алыбаева, Маликова, Захарьевой, Термечикова, микрорайон «Юг-2», 1-5, 99;
  • 9.30-18.30 — отрезки улиц Куренкеева, Магаданской, Каралаева, Байтика Баатыра, бульвара Эркиндик, жилмассив «Токольдош» (улица Армейская);
  • 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 2; 12-й микрорайон, 16,16/1;
  • 15.00-17.00 — село Орто-Сай (улица Южная);
  • 9.30-14.00 — улицы Тыныстанова, 1, 3, Суеркулова, 3/1.


21-23 июля не будет газа:

  • в районах, ограниченных улицами Ахунбаева, Гшлиессера, Шакирова, проспектом Айтматова; Северо-Ипподромной, Толстого, Термечикова, Садырбаева;
  • на лице Толстого, 51, 53/1, 55, 57, 59, 61, 61а.

Памятные даты

Всемирный день китов и дельфинов

из интернета
Фото из интернета

Этот праздник учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC) после 200 лет беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. Он действует и по настоящее время и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

Кроме того, сегодняшняя дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих.

Люди, которые меняли мир

Родился тяжелоатлет Игорь Садыков

Игорь Садыков родился 23 июля 1967 года в Оше. Советский и немецкий тяжелоатлет, чемпион СССР (1990), чемпион Европы (1991), чемпион мира (1991), участник Олимпийских игр (1996), заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Начинал заниматься тяжелой атлетикой под руководством своего отца Сергея Садыкова в спортивном обществе «Трудовые резервы». В дальнейшем с ним также работал Александр Аносов.

На рубеже 1980-1990-х годов входил в число ведущих советских атлетов тяжелого веса.

Во время участия в чемпионате мира 1991 года получил предложение выступать за один из немецких спортивных клубов и переехал в Германию. В 1993–1997 годах входил в сборную этой страны.

После завершения спортивной карьеры занялся предпринимательской деятельностью в строительной сфере.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201785/
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