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Общество

В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь

В Бишкеке в здании «Бета Сторес 2» гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

По их данным, 21 июля примерно в 14.40 поступила информация о том, что в ТЦ «Бета Сторес 2» на улице Юнусалиева мужчина получил огнестрельное ранение.

По приезде на место оперативники изъяли травматический пистолет, одну резиновую пулю и гильзу в намазкане здания.

В заявлении пострадавший Н.И. 1992 года рождения, житель Бишкека, гражданин Кыргызстана, указал, что малознакомый гражданин Турции А.Ч. 1975 года рождения пригласил его в ТЦ «Бета Сторес 2». Там в намазкане у него произошла словесная перепалка с турецким гражданином, который выстрелил ему в грудь и сбежал.

Кыргызстанец также указал, что ранее встречался с ним пять-шесть раз по вопросам бизнеса.

Н.И. госпитализирован в Национальный хирургический центр с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 УК КР. Начато досудебное производство. Назначены все необходимые экспертизы. Ведется следствие.

По предварительным данным, А.Ч. является другом похищенного в Бишкеке директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды и бывшим главным бухгалтером «Сапата». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201780/
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