В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали четыре случая, Чуйской области — пять, Баткенской и Иссык-Кульской — по три, Ошской и Таласской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны девять медработников, из домашней изоляции — 19.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 343, из которых выздоровели 5 тысяч 603 человека.