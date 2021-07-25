В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 18 тысяч 492 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 14 тысяч 312 пациентов, в больницах — 4 тысячи 180 человек. В том числе 232 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 149 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 743 человек (или 65,6 процента) — оценивают как средней тяжести, 50 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 688 пациентов, из них в Бишкеке — 1 тысяча 212, Оше — 89, Чуйской области — 157, Ошской — 29, Таласской — 4, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 45, Джалал-Абадской — 73, Баткенской — 72.

С начала марта 2020 года выздоровели 135 тысяч 132 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.