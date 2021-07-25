09:49
USD 84.23
EUR 99.16
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 995 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 157 147

В Кыргызстане за сутки выявили еще 995 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 542 случая, Оше — 14, Чуйской области — 178, Ошской — 29, Таласской — 24, Нарынской — 21, Иссык-Кульской — 48, Джалал-Абадской — 79, Баткенской — 60.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 157 тысяч 147 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1, то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201640/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников
Коронавирусом болеют 18 тысяч 492 человека, 1 тысяча 381 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 11 человек
Новая напасть: в Британии выявлена очередная мутация коронавируса
В Таласе детские сады закрыты на карантин. Родители требуют открыть их
COVID-19. В женской колонии у 22 осужденных заподозрили коронавирус
COVID-19. Ученые нашли объяснение, почему штамм дельта стремительно заражает
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился 31 медработник
Коронавирусом болеют 19 тысяч 203 человека, 1 тысяча 409 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 11 человек
Популярные новости
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
В&nbsp;Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в&nbsp;грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
В&nbsp;Кыргызстане почти на&nbsp;четверть увеличилась заболеваемость пневмонией В Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией
Бизнес
Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Темная тема в&nbsp;мобильном приложении MegaPay Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Как подключить и&nbsp;управлять счетом Saima в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
25 июля, воскресенье
09:49
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медр...
09:48
Коронавирусом болеют 18 тысяч 492 человека, 1 тысяча 381 — в тяжелом состоянии
09:43
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 11 человек
09:40
В КР выявили 995 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 157 147
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 25 июля 2017 года
24 июля, суббота
22:03
В Бишкеке 46 детей гуляли ночью без присмотра. Их задержали
21:32
В Сети опубликованы характеристики смартфонов серии Huawei P50