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Общество

ООН спрогнозировала прирост населения в Кыргызстане на 71 процент к 2100 году

ООН подготовила и распространила прогноз прироста населения в странах мира к 2100 году.

Лидером по приросту населения среди стран бывшего СССР станет Таджикистан — количество жителей там увеличится на 172 процента, прогнозируют специалисты.

По мнению аналитиков, к 2100 году двукратное сокращение населения произойдет в Молдове, Украине и Литве. Эти страны не досчитаются 50 процентов, 45 процентов и 45 процентов жителей соответственно. Население Латвии уменьшится на 42 процента, Грузии — на 37 процентов.

Количество жителей в Беларуси и России тоже уменьшится — на 21 процент и 14 процентов соответственно.

Население Таджикистана, напротив, вырастет на 172 процента, Кыргызстана — на 71 процент, Казахстана — на 50 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201563/
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