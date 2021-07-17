В ГУВД призывают не оставлять открытыми окна и балконы, когда дома дети

ГУВД Бишкека убедительно призывает летом не открывать в квартирах окна и балконы, когда есть в комнате дети.

«Будьте внимательны и не оставляйте детей без присмотра, не отвлекайтесь, когда ребенок с вами, не отходите от малышей и не упускайте их из поля зрения. Ребенок должен быть всегда на виду, иногда даже меньше минуты хватит малышу, чтобы залезть на подоконник или на балкон», — говорится в сообщении столичной милиции.

В связи с этим в Главном управлении внутренних дел призывают установить защитные средства на окна.

«Сетка от комаров не может служить препятствием для детей. Если балкон открытый, то закрывайте двери. Сейчас летняя пора, жарко и душно, многие граждане оставляют окна и двери на балкон открытыми, но когда ребенок в квартире, вы обязаны быть более бдительными и внимательными. Не допускайте гибель детей, не приближайте беду и горе», — предостерегают в милиции.