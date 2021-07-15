В школах отправляют за вакциной от COVID-19. Иначе останутся на онлайн-обучении

В школах Чуйской области заставляют вакцинироваться от COVID-19. Об этом 24.kg сообщили учителя и родители учащихся одного из общеобразовательных учреждений.

По их данным, число привитых педагогов и родителей учеников должно быть не менее 70 процентов. «Иначе, говорят, мы останемся на онлайн-обучении», — проинформировали читатели.

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Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заверил, что вакцинация от коронавируса проводится исключительно на добровольной основе.

«В сентябре эпидситуацию будут оценивать местные власти и эпидемиологи. Если 70 процентов населения будет привито, то, естественно, мы будем жить обычной жизнью, и дети смогут учиться офлайн. При этом мы никого не заставляем. Кто не хочет, может отказаться. У нас добровольная вакцинация», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев в беседе с 24.kg.

Напомним, 11 июля из Китая в Кыргызстан поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в парках, торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.