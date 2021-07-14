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Общество

Мэрия Бишкека предоставила временное жилье бабушке, оставшейся с семьей без дома

Мэрия Бишкека предоставила временное жилье бабушке, оставшейся с семьей без дома. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, ранее в СМИ появилась информация, что 91-летняя Керээз Оморова и ее семья стали жертвами микрокредитной компании и лишились жилья. Она обращалась к президенту страны с просьбой о помощи.

«Исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с бабушкой. Ей предоставлено временное жилье, оказана материальная помощь, приобретены предметы первой необходимости и продукты питания», — отметили в мэрии.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Керээз Оморова и ее семья стали жертвами микрокредитной компании и лишились жилья

В муниципалитете добавили, что вопрос находится на особом контроле у градоначальника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201117/
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