ООН: Десятая часть населения планеты недоедает

В 2020 году ситуация с голодом в мире резко ухудшилась — десятая часть населения планеты, около 811 миллионов человек, недоедает. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном специалистами нескольких учреждений ООН, сообщают «Новости ООН».

Эксперты связывают столь существенный рост с пандемией, но отмечают, что это далеко не единственная причина. Нехватка продовольствия в различных регионах планеты наблюдалась и раньше.

«И до пандемии мы отставали в темпах продвижения к поставленной цели полностью избавить мир от голода и недоедания к 2030 году. Нам мешали конфликты, изменения климата, экономическая рецессия, но сегодняшние показатели вызывают еще большую тревогу», — отметил главный экономист ФАО Максимо Тореро.

По его словам, в прошлом году ситуация значительно ухудшилась, даже с учетом прироста населения: в 2020 году недоедали 9,9 процента всех жителей планеты, на 1,5 процента больше, чем годом ранее.

Более половины недоедающих проживает в Азии (418 миллионов), треть — в Африке (282 миллиона), менее значительная часть (60 миллионов) в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Самое резкое увеличение пришлось на Африку — сегодня, по оценкам ООН, пятая часть жителей континента недоедают.

Еще 2,3 миллиарда человек в мире не имеют возможности купить достаточно еды. Это треть всего человечества.

Это положение может перерасти в острую нехватку продовольствия в любой момент, предупреждают эксперты. А пока за один только год число людей, оказавшихся в этой группе, резко увеличилось — более чем за пять предыдущих лет.

Расширяется и гендерное неравенство: на десять мужчин, сталкивающихся с нехваткой продовольствия, приходятся 11 женщин. Однако прежде всего страдают дети: недоедание особо опасно для растущего организма. В 2020 году 149 миллионов детей в возрасте до пяти лет отставали в росте из-за недостаточного питания, более 45 миллионов — в весе и 39 миллионов страдали от ожирения.

Если существующая тенденция продолжится, то к 2030 году, когда, согласно поставленным целям, с голодом должно было быть покончено, около 660 миллионов человек не будут иметь достаточного количества еды, около 30 миллионов из них — в связи с долгосрочными последствиями пандемии.

В ООН предлагают шесть направлений для разрешения проблемы: меры в области развития, особенно в районах, где продолжаются конфликты, смягчение последствий изменения климата, восстановление экономики, снижение стоимости продовольствия, борьба с нищетой и неравенством, а также изменение поведения потребителей.