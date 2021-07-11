Илья Варламов о том, почему он счастлив оказаться в городе Ош

Вновь приехавший в Кыргызстан российский блогер Илья Варламов поделился в своем Тelegram-канале первыми ощущениями от посещения Оша.

Фото из интернета. Илья Варламов

«Я снова в Кыргызстане! И знаете что, несмотря на ночной перелет, я счастлив и полон сил! И мне кажется, я понял, почему мне тут так комфортно. Судя по историческому музею в Оше, мои предки жили где-то тут в пещерах!» — написал он.

Ош очень интересный город. Тут сохранилось много советских артефактов. В парке стоит старенький Як-40, на торцах пятиэтажек можно встретить олимпийского мишку и советскую рекламу «Аэрофлота». Илья Варламов

«И, конечно, жемчужина советского модернизма — историко-этнографический музей на горе Сулайман-Тоо. Его построили в 70-е, хотели сделать ресторан, но в итоге получился музей, прямо в пещере! Очень эффектный объект! Обнимаю вас и шлю горячий как тандырная самса кыргызский привет!» — добавил блогер.

Напомним, что российский блогер уже бывал в Кыргызстане. Он прибыл в Бишкек 2 сентября 2020 года. На следующий день он отправился изучать город. Варламов сразу же отметил не лучшее качество столичных дорог во время утренней пробежки. «Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город на бегу», — сказал он. Через некоторое время он выпустил репортаж из Бишкека.