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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В Оше проголосовали 9,7 процента избирателей

За первые два часа на повторных выборах депутатов городского кенеша Оша проголосовали 9,7 процента избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель Ошской ТИК Урмат Аттокуров.

По его словам, в южной столице открыты 78 избирательных участков.

«В городе всего 152 тысячи 718 избирателей. Баллотировались девять партий, одна отказалась. В семи УИК были проблемы с АСУ, удалось запустить вручную», — сказал Урмат Аттокуров.

Напомним, что в Кыргызстане в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 26 политических партий, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200611/
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