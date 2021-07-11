12 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Ахунбаева).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кашка-Суу (лесхоз, улицы Эркин, Медерова, Достук, Озгоруш, Ала-Арчинская), Байтик (новостройка, улицы Эшмамбета, Суюмбаева, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Раимбекова, Сейтека, Байтика, Ынтымака, переулок Молодежный), Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Кыргызская, Новая, Октябрьская, Первомайская, Полевая, Чагая, Коллекторная, Луговая, Фрунзе, Зеленая, Молодежная, тупик Логвиненко, переулки Заводской, Школьный, Северный, Советский), Лебединовка (улицы Боконбаева, Мичурина, Токмакская, Манаса, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Луганская, Тянь-Шанская, Баластан, Родниковая, Токтогула, Узгенская, Совхозная, Комсомольская, Кирова, Ошская, Чапаева, Кузнечная, Логвиненко, Северная, 22 га, БЧК, проспекты Победы, Ленина, переулок Школьный), Ленинское (улицы Проектируемая, Набережная, Мостовая, Речная, Алма-Атинская, ПМК-3), Мыкан (улица Линейная), Таш-Добо (улицы Кооперативная, Ленина, Аптечная, Больничная, Горького, Южная, Советская), Арашан (улица Молдобекова), Константиновка (улицы Цветочная, Первомайская, Новая, Парковая), Карла Маркса (улица Молодой Гвардии), Аламедин (улицы Чугуева, Панфилова, Алма-Атинская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Спартак (улицы Ленина, Садовая, Попова), Беловодское (улицы Гагарина, Ленина), Александровка (улица Мамайская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Ленинградская, Вокзальная, Коржова, Советская, Ильича, Почтовая, Центральная, Дзержинского, Ракетная, Жаштык, Российская, переулок Почтовый), село Алексеевка;

Панфиловский РЭС

8.00-17.00 — Каинды (улицы Белоброва, Октябрьская, Краснооктябрьская, Заводская, Тихонова, Шопокова, Бейзерц, Ломоносова, переулок Заводской), села Джайылма, Киров, Кюрпюльдек;

9.00-17.00 — село Чалдыбар;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Туз (улицы Гагарина, Максутбаева, Мусаходжоева, Чекирова), город Кант (улицы Панфилова, Душанбинская, Чкалова, Ванахуна, переулок Интернациональный);

Иссык-Атинский РЭС

14.00-17.00 — село Красная речка;

9.00-17.00 — село Юрьевка (улица Токмакская);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Шамшы (улицы Набережная, Советская), Кош-Кашат (улица Верхняя), Калиновка, ущелье Тура-Кайын;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Торт-Куль (ущелье Ак-Таш), Боролдой (улица Ленина).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Сары-Таш, Дароот-Коргон, Кызыл-Эшме, Кызыл-Туу, Жар-Башы, Октябрь, Стант, Тынчтык, Курбан-Кара, город Ош (улицы Жийделик, Гайназарова, Каримова, Жим, Хокимжон, Ошская, Нариман, Кызыл-Аскер, Бабараимова, Матросова, Мира, Жаштар, Раззакова, Ленина, Салиевой, Маматсакова, Нурматова, Абдыразакова, Мияшева, Панфилова, Алымбекова, Карабаева, Молдо Нияза, Горького, Лермонтова, Толстого, Жунусова, Маатова, Вяземского, Садырбаева, Пржевальского, Алиева, Тилеке Баатыра, Мажрум Тал, Масалиева, Монуева, Пахта, Узгенская, Бобулова, Шамшиева, Депутатская, Шакирова, Увам, Столичная, Таджикская, Памирская, Мехнат, Жумабаева, Зеленая, Сулайманова, Борубаева, Арзыкулова, Курманджан Датки, «Авиагородок», село Арипжан).

4 Баткенская область Баткенская область