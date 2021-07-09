Турецким бизнесменам предлагают вложиться в энергетику и сельское хозяйство

Посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с бизнесменами Ассоциации предпринимателей Турции и Арабских стран (TURAB) во главе с ее председателем Фахри Кушем.

В ходе встречи стороны обсудили налаживание торгово-экономических связей между кыргызскими предпринимателями и бизнесменами — членами TURAB.

Посол Омуралиев рассказал об инвестиционном потенциале Кыргызстана и предложил предпринимателям Ассоциации инвестировать в такие сектора экономики Кыргызстана, как энергетика, сельское хозяйство, горнорудная промышленность. Он обратил внимание на возможность беспошлинного экспорта произведенной в Кыргызстане продукции на рынок ЕАЭС, а также на рынки ЕС и США.

Глава дипмиссии Кыргызстана отметил, что в Кыргызстане низкие налоги и затраты на ведение бизнеса, а также безвизовый режим для граждан 68 стран.

Кубанычбек Омуралиев заявил, что готов оказать содействие в налаживании связей между бизнес-сообществами двух стран и предложил турецким компаниям принять участие в Кыргызско-Турецком бизнес-форуме, который планируется провести 6 августа в Чолпон-Ате.