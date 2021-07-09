В Бишкеке возобновили отстрел собак. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в социальных сетях распространяется информация об агрессивных собаках в районе пересечения улиц Ахунбаева и Тыныстанова, которые бросаются на прохожих.

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В мэрии отметили, что в в этом году за медицинской помощью после укуса собак и кошек обратились 1 тысяча 321 человек, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 960 случаев. По результатам эпидемиологического обследования выяснилось, что 85,5 процента пострадали от укусов собак.

«Настороженность вызывает тот факт, что регистрируются случаи нападения неизвестных собак, от их укусов пострадали 279 человека (24,6 процента). По этой причине городская служба вынуждена возобновить работу в данном направлении», — отметили в мэрии.

С начала этого года от горожан в муниципалитет поступило 165 обращений по отлову или отстрелу собак.

Заявку можно оставить по номеру 0555701761.

В мэрии подчеркнули, что работу по заявкам проводит муниципальное предприятие «Тазалык», в основном в утренние часы.