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Общество

В Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и нес службу на личном авто

В Бишкеке водители уличили милиционера, одетого в гражданскую форму, в использовании фальшивого передвижного аппаратно-программного комплекса «Автопатруль-Радар». Видео распространили в соцсетях.

Муляж так называемого радара-трехножки установили на улице Алыкулова. Мужчина, который представился ответственным за «передвижную камеру «Безопасного города», заявил, что он является сержантом милиции. Однако он одет в футболку и спортивные штаны, службу нес на частной машине.

На просьбу возмущенных водителей показать удостоверение, сотрудник отмахивается. «Стоит с машиной, у которой армянский номер», — комментирует автор видеоролика.

В ГУОБДД 24.kg подтвердили, что это действительно сержант милиции и он выполнял свои прямые обязанности и нес службу. Закон он не нарушил. Муляжи передвижных камер установлены в нескольких местах города для профилактики дорожных нарушений и ДТП из-за нехватки оборудования.

«У нас есть право устанавливать муляжи камер и макеты инспекторов. Они не фиксируют нарушения. Инспектор также не составляет протоколы правонарушений. Но у водителей при виде камер срабатывают рефлексы и они начинают соблюдать ПДД. Настоящие радары также установлены по городу. Но их недостаточно, чтобы обеспечить столицу», — отметили в пресс-службе.

На вопрос, почему инспектор нес службу в гражданской форме и на своей частной машине, ответили: в этом нет нарушений закона.

«Если бы сотрудник надел форму, то так же водители провоцировали и возмущались бы», — считают в ГУОБДД.

Отметим, инспектор на видео растерялся и не смог объяснить гражданам, что он выполняет свои прямые служебные обязанности.

«Наверное, это случилось из-за психологического давления на сотрудника ГУОБДД», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200464/
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