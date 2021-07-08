Шумозащитные заборы на улице Фучика в Бишкеке помыли и покрасили

Шумозащитные заборы, установленные при въезде в Бишкек со стороны международного аэропорта «Манас», обновили. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» привели 1 тысячу 150 секций забора в порядок, помыли и покрасили.

В такую жаркую погоду уборка и мойка улиц проводится в штатном режиме. «Дорогие горожане! Пожалуйста, уважайте труд работников городских служб, берегите муниципальное имущество и соблюдайте чистоту», — заключили в муниципалитете.

Ранее читатель 24.kg попросил привести в порядок шумозащитные заборы.