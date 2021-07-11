Как провести детям школьные каникулы с пользой. Топ-10 советов

Школьные каникулы в разгаре. Еще почти два месяца родителям нужно чем-то занимать своих чад, чтобы как-то оторвать их от различных гаджетов. Организовать досуг предстоит так, чтобы в сентябре у ребенка было о чем писать в традиционном сочинении «Как я провел лето». ИА «24.kg» подготовило несколько советов о том, как провести эти жаркие дни с пользой.

1 На деревню к бабушке Многие дети видятся со своими бабушками, дедушками и другой родней только во время заслуженного отдыха, особенно если те живут в других регионах страны. Приятные воспоминания о поездках в деревню остаются в памяти человека надолго. Походы на рыбалку, купание в холодной речке или теплом озерце, душистый сенокос, помощь в уходе за домашними животными — все это можно превратить для ребенка в интересное и незабываемое событие. Бабушкины вкусные пироги и обеды точно запоминаются всем с детства. А игры в прятки, догонялки и футбол с соседской ребятней не заставят вашего ребенка скучать и вспоминать о смартфонах.

2 В лагерь за эмоциями Не у всех есть родня в сельской местности. На этот случай остается возможность отправить ребенка в детский лагерь. Пусть это всего на десять дней, но впечатлений будет много. Жизнь в лагере помогает поддерживать режим, дисциплину и делает ребенка более самостоятельным. Со списком детских лагерей можно ознакомиться здесь, однако следует уточнять заранее информацию о работе того или иного объекта. Возможны изменения из-за очередного подъема заболеваемости COVID-19.

3 Стать ближе к литературным героям Накануне каникул учителя литературы обычно передают детям список книг на лето. Это произведения, которые ученики будут изучать в следующем учебном году. Фото из интернета Многие подростки чтением пренебрегают. Хотя это хорошая возможность в комфортном темпе познакомиться с новыми литературными героями, а не читать ночами впопыхах, когда нужно делать кучу других заданий. Можно параллельно вести краткие записи в блокноте о главных действующих лицах и ключевых моментах. Позже на уроках это поможет вспомнить детали.

4 Познакомиться с библиотекой Если к этому времени у ребенка еще нет читательского билета, то наступившие каникулы — подходящий повод его оформить. В Кыргызстане насчитывается более тысячи библиотек различных типов и профилей (общедоступные, медицинские, технические). Библиотечный фонд республики в 2018 году насчитывал более 19 миллионов экземпляров книг и брошюр. Республиканская библиотека для детей и юношества имени Баялинова в Бишкеке работает ежедневно с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья. В отделе «Балалык» по вторникам и четвергам проводятся занятия по рисованию и математике для детей дошкольного возраста. Другие тематические коллективные мероприятия в библиотеке отменены из-за пандемии коронавируса.

5 Подучить языки «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», — говорил известный русский писатель Антон Чехов. Уже будучи взрослыми, многие жалеют, что не учили английский, французский или немецкий язык как следует в школе. Подавляющее большинство выпускников наших общеобразовательных учреждений не владеют иностранным языком даже на бытовом уровне. Возможно, не было хороших учителей, которые бы помогли освоить программу. А ведь в юном возрасте память работает намного лучше, чем тогда, когда приходит осознание необходимости учить еще один язык. Поэтому не расслабляемся, беремся за самоучитель или открываем YouTube, Instagram, Facebook, где есть масса интересного, доступного и главное бесплатного материала.

6 Сделать свою посуду из керамики Городских детей можно отправить на индивидуальные мастер-классы по гончарному ремеслу. Они попробуют свои силы в древнем ремесле, узнают интересные факты о керамике, сделают изделие своими руками, которое может стать эксклюзивным подарком для родных и близких. Фото из интернета Работа с глиной умиротворяет, а непоседливым и неусидчивым хорошо помогает концентрироваться. Это отличная арт-терапия.

7 Научиться готовить Если с мамой или бабушкой ребенку скучно осваивать азы кулинарии, то можно отправить его на курсы. В Бишкеке есть достаточный выбор школ кулинарного искусства, детские мастер-классы проводят обычно по воскресеньям. В программу для дошкольников включают не только приготовление блюд и напитков, но и развивающие игры. Фото из интернета

8 Освоить дело для души Лето можно провести с пользой, научившись рисовать. Уроки в таких столичных мастерских обычно проводят для всех желающих без ограничений по возрасту. Это позволит получить новые знания и навыки, завести интересные знакомства. Есть также занятия по лепке, танцам. При желании можно начать учиться игре на любимом музыкальном инструменте по видеоурокам в интернете.

9 Брать уроки программирования и робототехники Времяпровождение за компьютером тоже может быть полезным. Школы, где учат создавать собственные веб-сайты, мобильные приложения, игры, мультики, в последнее время стали очень популярны. Есть занятия не только для подростков, но и дошколят. Уроки проходят как офлайн, так и онлайн.