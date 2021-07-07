Две трети Бишкека не обеспечены парками

65 процентов Бишкека не обеспечены парками. Об этом заявил исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча», эколог Дмитрий Ветошкин, презентуя проект «Комплексное озеленение и роль зеленых насаждений».

По его словам, озеленение формирует микроклимат, регулирует температуру в городе, снижает уровень загрязнителей (пыли, шума), сохраняет здоровье жителей, снижает уровень стресса, благоприятно воздействует на эмоциональный фон населения, повышает социальный капитал и так далее.

«Но зеленого пространства в городе очень мало. Данные показывают, что сегодня 65 процентов столицы не обеспечено парками. Такие районы экологически уязвимы. При этом засаживается центральная и южная части. Новостройки от внимания отошли», — рассказал Дмитрий Ветошкин.

Фото 24.kg. Эколог Дмитрий Ветошкин

Эколог считает безобразием установку клумб из однолетних цветов и елок в городе.

«Чиновники возвращаются с европейских городов и говорят, почему это экологи возмущаются. Вот как в Европе — деревьев нет, но есть аккуратные зеленые шарики. Но это безобразие и вредители города. Посадка елок — тоже безобразие. Потому что наш город в отличие от европейских не расположен в благоприятном микроклимате, а формирует благоприятный климат засчет зеленых насаждений. Из-за того, что деревья в северной части вырубают и застраивают многоэтажками, город не проветривается и задыхается», — отметил Дмитрий Ветошкин.