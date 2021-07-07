В Кыргызстан пытались ввезти контрабанду сигарет на 1, 6 миллиона сомов

Сотрудники таможни пресекли ввоз в Кыргызстан контрабандных сигарет на общую сумму в 1,6 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«В селе Онэки-Бел Ноокатского района Ошской области по подозрению в перевозке запрещенных товаров был остановлен Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина С.А.И. В ходе осмотра автотранспорта был обнаружен товар — табачная продукция (сигареты) торговой марки Milano без акцизных марок в количестве 240 тысяч штук производства ОАЭ. Общая стоимость товара составила 1 миллион 600 тысяч сомов», — уточнили в ведомстве.

По факту контрабанды начато досудебное производство. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы.