Для зараженных COVID-19 свободны 160 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 160 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 7 июля:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 4;
- Клинический родильный дом № 2 — 16;
- Чуйская областная объединенная больница — 3;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 1;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 26;
- Республиканский центр наркологии — 20;
- Военный госпиталь — 2;
- Институт курортологии и восстановительного лечения — 78;
- Суворовское училище — 10.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 134 тысячи 501 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.