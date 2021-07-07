Для зараженных COVID-19 свободны 160 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 160 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 7 июля:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 4;

Клинический родильный дом № 2 — 16;

Чуйская областная объединенная больница — 3;

Национальный центр онкологии и гематологии — 1;

Национальный центр охраны материнства и детства — 26;

Республиканский центр наркологии — 20;

Военный госпиталь — 2;

Институт курортологии и восстановительного лечения — 78;

Суворовское училище — 10.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 134 тысячи 501 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.