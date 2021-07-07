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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 160 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 160 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 7 июля:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 4;
  • Клинический родильный дом № 2 — 16;
  • Чуйская областная объединенная больница — 3;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 1;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 26;
  • Республиканский центр наркологии — 20;
  • Военный госпиталь — 2;
  • Институт курортологии и восстановительного лечения — 78;
  • Суворовское училище — 10.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 134 тысячи 501 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200111/
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