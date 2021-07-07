В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 16 тысяч 568 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 12 тысяч 315 пациентов, в больницах — 4 тысячи 253 человека. В том числе 184 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 193 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 818 человек (или 66,2 процента) — оценивают как средней тяжести, 58 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровел 781 пациент, из них в Бишкеке — 358, Оше — 73, Чуйской области — 99, Ошской — 94, Таласской — 8, Нарынской — 27, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 62, Баткенской — 31.

С начала марта 2020 года выздоровели 114 тысяч 756 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.