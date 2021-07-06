20:26
USD 84.79
EUR 100.65
RUB 1.16
Общество

Структуры мэрии столицы подключились к поливу, но воды не хватает

Структуры мэрии столицы подключились к поливу, но воды не хватает. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, задействованы 19 скважин и 30 поливных машин.

Для обеспечения потребности города в поливной воде необходимо от 3,5 до 7 кубометров в секунду круглосуточно.

«Но в этом году республика испытывает дефицит воды, особенно в период взращивания сельхозкультур для обеспечения продовольственной безопасности. В связи с этим каждая область старается в первую очередь покрыть собственные потребности. Поэтому вода подавалась попусками и не в полном объеме, а с 12 мая она практически не поступала в столицу», — отметили в муниципалитете.

Уточняется, что на 6 июля производится подача воды из трех источников: рек Ала-Арчи и Аламедин, ВБЧК объемом 5,5-6 кубических метров в секунду. Этого недостаточно, в том числе и из-за ограниченного времени: только 4-5 часов в сутки.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200090/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия просит фиксировать факты незаконного взимания оплаты за парковку
Аномальная жара. Мэрия Бишкека призывает горожан поливать зеленые насаждения
Мэрия Каинды задолжала за электричество больше 2 миллионов сомов
Бишкек засыхает. В парке имени Тулебердиева погибают деревья
В Бишкеке пробурят скважину для полива двух парков
В Чуйской области сотрудники милиции взяли под охрану проблемные водоразделы
Водный вопрос. В одном селе Чуйской области засуха, в другом — потоп
В Чуйской области введен лимит на поливную воду. На ночь ее будут перекрывать
Нехватка поливной воды. Улицу Раззакова в Бишкеке затопило
В Бишкеке люди готовы перекрыть правительственную трассу, чтобы им дали воду
Популярные новости
Аномальную жару в&nbsp;Кыргызстане обещают синоптики Аномальную жару в Кыргызстане обещают синоптики
По&nbsp;секрету всему свету. Канал Россия 1&nbsp;показал программу о&nbsp;Кыргызстане По секрету всему свету. Канал Россия 1 показал программу о Кыргызстане
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР
Бизнес
MegaCom стремительно увеличивает мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE
Собственная недвижимость в&nbsp;Турции&nbsp;&mdash; мечта или реальность? Собственная недвижимость в Турции — мечта или реальность?
Погасить кредит от&nbsp;банка &laquo;‎Бай-Тушум&raquo; теперь можно в&nbsp;отделениях почты Погасить кредит от банка «‎Бай-Тушум» теперь можно в отделениях почты
Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания
6 июля, вторник
20:16
В селе Чуй нашли труп мужчины. Милиция просит помочь опознать В селе Чуй нашли труп мужчины. Милиция просит помочь оп...
20:01
Ищут неработающие лампочки. Мэрия Бишкека о включенных фонарях на площади
19:49
Похищение Орхана Инанды. Адвокат обратилась в Генпрокуратуру
19:45
В Кыргызстане хотят упростить процедуру снятия с воинского учета
19:39
Структуры мэрии столицы подключились к поливу, но воды не хватает