Структуры мэрии столицы подключились к поливу, но воды не хватает. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, задействованы 19 скважин и 30 поливных машин.

Для обеспечения потребности города в поливной воде необходимо от 3,5 до 7 кубометров в секунду круглосуточно.

«Но в этом году республика испытывает дефицит воды, особенно в период взращивания сельхозкультур для обеспечения продовольственной безопасности. В связи с этим каждая область старается в первую очередь покрыть собственные потребности. Поэтому вода подавалась попусками и не в полном объеме, а с 12 мая она практически не поступала в столицу», — отметили в муниципалитете.

Уточняется, что на 6 июля производится подача воды из трех источников: рек Ала-Арчи и Аламедин, ВБЧК объемом 5,5-6 кубических метров в секунду. Этого недостаточно, в том числе и из-за ограниченного времени: только 4-5 часов в сутки.