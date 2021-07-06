Ищут неработающие лампочки. Мэрия Бишкека о включенных фонарях на площади

Специалисты «Бишкексвета» ищут неработающие лампочки, которые нужно заменить. Основные работы по ревизии уличного освещения проводят в светлое время суток. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, для этого включают отдельные каскады системы наружного освещения, и жители могут видеть горящие днем фонари. Энергетики проводят объезды, выявляют неисправные светильники, меняют перегоревшие лампы, выполняют ревизию контактных соединений.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что в Бишкеке на площади Ала-Тоо в здании «Илбирс» днем горит свет.