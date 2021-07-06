Катар предлагает кыргызстанцам стипендиальные программы на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, Qatar Scholarships (QS), возглавляемая Катарским фондом развития (QFFD), в сотрудничестве с несколькими престижными и ведущими образовательными учреждениями предлагает гранты на программы языкового и высшего образования для иностранных студентов из развивающихся стран.

Как подать заявку? Кандидаты должны сначала зарегистрироваться и соответствовать требованиям приема в выбранном ими учебном заведении.

Кандидаты подают заявку на получение стипендии в выбранные академические учреждения.

Академическое учреждение номинирует академически приемлемых кандидатов для финансирования стипендий QS.

QS выбирает окончательный список кандидатов, которые получат стипендию Катара. Более детальная информация по программе — http://qatarscholarships.qa/. В качестве темы в электронных письмах, направляемых Катарскому фонду развития и университетам-партнерам QS, необходимо указать Qatar Scholarships Program.

Министерство образования рекомендует также посетить веб-сайты партнерских университетов QS, чтобы узнать больше о различных возможностях, доступных потенциальным студентам и аспирантам для продолжения академического выбора учебы.