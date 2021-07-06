12:47
USD 84.79
EUR 100.65
RUB 1.16
Общество

Катар предлагает кыргызстанцам стипендиальные программы на 2021-2022 учебный год

Катар предлагает кыргызстанцам стипендиальные программы на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, Qatar Scholarships (QS), возглавляемая Катарским фондом развития (QFFD), в сотрудничестве с несколькими престижными и ведущими образовательными учреждениями предлагает гранты на программы языкового и высшего образования для иностранных студентов из развивающихся стран.

Как подать заявку?

  • Кандидаты должны сначала зарегистрироваться и соответствовать требованиям приема в выбранном ими учебном заведении.
  • Кандидаты подают заявку на получение стипендии в выбранные академические учреждения.
  • Академическое учреждение номинирует академически приемлемых кандидатов для финансирования стипендий QS.
  • QS выбирает окончательный список кандидатов, которые получат стипендию Катара.

Более детальная информация по программе — http://qatarscholarships.qa/.

В качестве темы в электронных письмах, направляемых Катарскому фонду развития и университетам-партнерам QS, необходимо указать Qatar Scholarships Program.

Министерство образования рекомендует также посетить веб-сайты партнерских университетов QS, чтобы узнать больше о различных возможностях, доступных потенциальным студентам и аспирантам для продолжения академического выбора учебы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199986/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
В прошлом году спортсменам выплатили стипендии на 24 миллиона 995 тысяч сомов
70 лучших студентов отмечены президентской стипендией
Студентам педагогических специальностей вдвое повысили стипендии
1 тысяча 250 студентов из Кыргызстана подали заявки на обучение в Турции
В Бишкеке повысят стипендии семьям погибших воинов и чернобыльцев
Спортсменам Кыргызстана выплатили более 36 миллионов сомов в виде стипендии
В Кыргызстане спортсменам выплатили около 20 миллионов сомов в виде стипендий
Ведущим спортсменам Кыргызстана выплатили по 60 тысяч сомов в виде стипендии
На выплату зарплат с начала года потрачено 28,4 миллиарда сомов
Лучшие студенты получат из рук президента стипендии
Популярные новости
Аномальную жару в&nbsp;Кыргызстане обещают синоптики Аномальную жару в Кыргызстане обещают синоптики
По&nbsp;секрету всему свету. Канал Россия 1&nbsp;показал программу о&nbsp;Кыргызстане По секрету всему свету. Канал Россия 1 показал программу о Кыргызстане
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР
Бизнес
Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания
Всплеск коронавируса в&nbsp;России: вакцинация в&nbsp;сфере услуг и&nbsp;действия компаний Всплеск коронавируса в России: вакцинация в сфере услуг и действия компаний
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает цифровую экосреду и&nbsp;улучшает качество связи Мобильный оператор О! развивает цифровую экосреду и улучшает качество связи
Рабочие места для молодежи и&nbsp;бизнес по&nbsp;высоким стандартам. Опыт KFC Рабочие места для молодежи и бизнес по высоким стандартам. Опыт KFC
6 июля, вторник
12:41
Мест нет. Волонтеры сообщают — невозможно госпитализировать больных COVID-19 Мест нет. Волонтеры сообщают — невозможно госпитализиро...
12:36
В Минэнерго рассказали, как намереваются выйти из энергокризиса
12:23
Катар предлагает кыргызстанцам стипендиальные программы на 2021-2022 учебный год
12:12
В квартире бишкекчанина нашли больше двух килограммов гашиша. Он задержан
12:05
В Минэнерго уверяют, что массовых отключений электроэнергии не будет