Почти в четыре раза увеличился объем пластика в мире во время пандемии

Почти в четыре раза увеличился объем пластика во время пандемии. Об этом сообщают «Новости ООН».

По данным Таиландского института окружающей среды, объемы пластикового мусора в мире во время пандемии увеличились до 6,3 тысячи тонн в день, в то время как до эпидемии средний показатель составлял 1,5 тысячи тонн в день.

Окружающую среду — реки и моря, пляжи и зеленые зоны — засоряют в основным такие предметы, как бутылки из-под воды, туалетные принадлежности одноразового использования, полиэтиленовые пакеты, упаковка для пищевых продуктов и пластиковые стаканчики. Об этом говорится в докладе экспертов Всемирного совета по туризму и путешествиям и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Загрязнение пластиком наносит непоправимый ущерб природе, а также угрожает здоровью человека. Морские животные нередко гибнут, проглотив пластиковые изделия. Они также могут запутаться, например, в полиэтиленовой пленке и умереть от удушья или неспособности двигаться.

Эксперты также напоминают о том, что микрочастицы пластика иногда используются в косметических средствах, например в скрабах. Они попадают в реки и моря, где их поглощают рыбы и морские обитатели, которых затем употребляет в пищу человек.

Авторы доклада отмечают, что с одной стороны из-за пандемии COVID-19 ситуация с пластиковым мусором ухудшилась, а с другой — наблюдались позитивные изменения.

Спрос на пластик во время пандемии вырос: люди часто заказывали еду и делали покупки в интернете и многое из этого доставлялось в пластиковой упаковке.

Вместе с тем стремительный рост объемов пластикового мусор привел к тому, что многие стали задумываться об этой проблеме. По данным одного из исследований, около 82 процентов туристов сегодня знают о проблеме пластикового мусора и принимают индивидуальные меры по борьбе с загрязнением окружающей среды.

«Становится очевидным, что потребители все чаще делают более осознанный выбор и поддерживают компании, которые заботятся об окружающей среде», — сказала старший вице-президент Всемирного совета по туризму Вирджиния Мессина.

Эксперты подчеркивают, что для улучшения экологической ситуации требуется участие всех сторон — властей, частного сектора и гражданского общества.