День независимости США. Подведены итоги конкурса американской песни

Посольство США отмечает День независимости и объявляет победителей Конкурса американской песни 2021 года.

Уточняется, что в нем приняли участие более 600 человек со всего Кыргызстана. В состав жюри вошли вице-президент Академии образования Кыргызской Республики Уланбек Мамбетакунов, популярный певец Омар Жанышов и исполняющий обязанности заместителя главы миссии посольства США Стивен Райдер.

В этом году телевизионный финал конкурса американской песни стал для посольства США возможностью отпраздновать День независимости в виртуальном формате, чтобы избежать распространения COVID-19. Финал транслировался на телеканале НТС с текстовым голосованием в режиме реального времени за победителя в номинации «Выбор народа». Мероприятие также транслировалось в прямом эфире на специальном YouTube-канале «Конкурс американской песни в Кыргызстане».

Запись Конкурса американской песни 2021 года можно посмотреть на YouTube-канале American Song Contest.

Программа включала живое выступление Омара и трансляцию совместного видеоклипа посольства США с артистами Айым и Бегишем для проекта «Суроон», в котором подчеркивается сходство между культурными ценностями США и Кыргызстана.

В своем заключительном слове поверенный в делах Брайан Стиммлер подчеркнул: «Сегодня мы отметили не только день рождения Америки, но и наши общие ценности. Дружба наших стран основана на таких общих ценностях, как наша любовь к музыке и демократии».

Первое среди школьников место занял ученик 11-го класса бишкекской школы-гимназии № 24 Адилет Алмазбеков.

Второе место заняла Сезим Эргешова, ученица 9-го класса школы-гимназии № 37 Бишкека. Она исполнила песню Бебе Рекши I’m a Mess. На третьем месте Байберды Бердибаев, ученик 9-го класса школы имени Т.Сыдыкбекова Тюпского района Иссык-Кульской области с песней Бруно Марса Just the Way You Are.

Первое место в конкурсе американской песни среди университетов досталось Адине Эркинбековой. Она исполнила Feeling Good Нины Симоне. Адина учится на втором курсе Международного университета «Ала-Тоо» в Бишкеке.

Студент второго курса Кыргызского экономического университета в Бишкеке Азамат Алымсеитов получил второе место за песню Джоша Гробана You Raise Me Up. Третье место в университетском конкурсе завоевал Азизбек Калыев, студент четвертого курса Ошского государственного университета, исполнивший песню Love You Like a Love Song Селены Гомез.

Приз зрительских симпатий достался Елизавете Турасовой. Она учится в 11-м классе в школе-гимназии № 4 в городе Канте.

С 2012 года посольство США ежегодно проводит Конкурс американской песни в партнерстве с общественным фондом Sun People с целью помочь учащимся средних школ и университетов лучше овладеть английским языком и узнать больше об искусстве и культуре США, разучивая и исполняя песни исполнителей из США на английском языке. В прошлом году конкурс был впервые проведен в виртуальном формате, когда на конкурс представлялись видеоклипы учащихся. Чтобы защитить участников, членов жюри и технический персонал от пандемии, участники записали музыкальные видеоклипы профессионального качества, которые показывались судьям и зрителям во время просмотра конкурсантами по всей Кыргызской Республике.