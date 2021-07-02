22:55
USD 84.78
EUR 100.43
RUB 1.16
Общество

День независимости США. Подведены итоги конкурса американской песни

Посольство США отмечает День независимости и объявляет победителей Конкурса американской песни 2021 года.

Уточняется, что в нем приняли участие более 600 человек со всего Кыргызстана. В состав жюри вошли вице-президент Академии образования Кыргызской Республики Уланбек Мамбетакунов, популярный певец Омар Жанышов и исполняющий обязанности заместителя главы миссии посольства США Стивен Райдер.

В этом году телевизионный финал конкурса американской песни стал для посольства США возможностью отпраздновать День независимости в виртуальном формате, чтобы избежать распространения COVID-19. Финал транслировался на телеканале НТС с текстовым голосованием в режиме реального времени за победителя в номинации «Выбор народа». Мероприятие также транслировалось в прямом эфире на специальном YouTube-канале «Конкурс американской песни в Кыргызстане».

Запись Конкурса американской песни 2021 года можно посмотреть на YouTube-канале American Song Contest.

Программа включала живое выступление Омара и трансляцию совместного видеоклипа посольства США с артистами Айым и Бегишем для проекта «Суроон», в котором подчеркивается сходство между культурными ценностями США и Кыргызстана.

В своем заключительном слове поверенный в делах Брайан Стиммлер подчеркнул: «Сегодня мы отметили не только день рождения Америки, но и наши общие ценности. Дружба наших стран основана на таких общих ценностях, как наша любовь к музыке и демократии».

Первое среди школьников место занял ученик 11-го класса бишкекской школы-гимназии № 24 Адилет Алмазбеков.

Второе место заняла Сезим Эргешова, ученица 9-го класса школы-гимназии № 37 Бишкека. Она исполнила песню Бебе Рекши I’m a Mess. На третьем месте Байберды Бердибаев, ученик 9-го класса школы имени Т.Сыдыкбекова Тюпского района Иссык-Кульской области с песней Бруно Марса Just the Way You Are.

Первое место в конкурсе американской песни среди университетов досталось Адине Эркинбековой. Она исполнила Feeling Good Нины Симоне. Адина учится на втором курсе Международного университета «Ала-Тоо» в Бишкеке.

Студент второго курса Кыргызского экономического университета в Бишкеке Азамат Алымсеитов получил второе место за песню Джоша Гробана You Raise Me Up. Третье место в университетском конкурсе завоевал Азизбек Калыев, студент четвертого курса Ошского государственного университета, исполнивший песню Love You Like a Love Song Селены Гомез.

Приз зрительских симпатий достался Елизавете Турасовой. Она учится в 11-м классе в школе-гимназии № 4 в городе Канте.

С 2012 года посольство США ежегодно проводит Конкурс американской песни в партнерстве с общественным фондом Sun People с целью помочь учащимся средних школ и университетов лучше овладеть английским языком и узнать больше об искусстве и культуре США, разучивая и исполняя песни исполнителей из США на английском языке. В прошлом году конкурс был впервые проведен в виртуальном формате, когда на конкурс представлялись видеоклипы учащихся. Чтобы защитить участников, членов жюри и технический персонал от пандемии, участники записали музыкальные видеоклипы профессионального качества, которые показывались судьям и зрителям во время просмотра конкурсантами по всей Кыргызской Республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199693/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы Александр Волкодав и Азат Раимбердиев прошли в телепроект «Голос»
Кыргызстанцев в России приглашают к участию в фотоконкурсе «Взгляд иностранца»
Кыргызстанец прошел в финал международного видеоконкурса. Ему нужна поддержка
Конкурс молодых пианистов состоится в Кыргызской национальной консерватории
В Бишкеке подвели итоги конкурса рисунка талисмана чемпионата Азии по триатлону
Как бросить курить? На вопрос предложили ответить детям
Кыргызстанцев приглашают к участию в конкурсе «Голоса древних городов»
Маленьких жителей Первомайского района Бишкека пригласили к участию в конкурсе
Золото «Евровидения» взяла рок-группа из Италии. Манижа на девятом месте
В Бишкеке наградили учителей — авторов самых инновационных уроков истории
Популярные новости
Супруга экс-президента АУЦА напала на&nbsp;журналиста 24.kg и&nbsp;хотела отобрать телефон Супруга экс-президента АУЦА напала на журналиста 24.kg и хотела отобрать телефон
В&nbsp;Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и&nbsp;получил тюремный срок В Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и получил тюремный срок
Израиль включил Кыргызстан в&nbsp;список стран, поездки в&nbsp;которые не&nbsp;рекомендуются Израиль включил Кыргызстан в список стран, поездки в которые не рекомендуются
Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на&nbsp;счет ГКНБ 20&nbsp;миллионов сомов Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на счет ГКНБ 20 миллионов сомов
Бизнес
Первый Центральноазиатский экономический и&nbsp;торговый форум состоялся 25&nbsp;июня Первый Центральноазиатский экономический и торговый форум состоялся 25 июня
Подключай &laquo;Бирге для интернета + IVI&raquo; от&nbsp;Beeline за&nbsp;390 сомов и&nbsp;получай бонусы! Подключай «Бирге для интернета + IVI» от Beeline за 390 сомов и получай бонусы!
&laquo;О!Касса&raquo;&nbsp;&mdash; подключите онлайн-ККМ сейчас и&nbsp;пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО! «О!Касса» — подключите онлайн-ККМ сейчас и пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО!
Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4&nbsp;финала, когда и&nbsp;где смотреть? Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?
2 июля, пятница
22:39
TikTok увеличил продолжительность роликов в три раза TikTok увеличил продолжительность роликов в три раза
22:05
День независимости США. Подведены итоги конкурса американской песни
21:38
В кабинете министров опять подняли тему праворульных автомашин
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 июля: будет жарко
20:27
На главной странице портала госзакупок не обновляется информация о тендерах