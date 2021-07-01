2 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова, Бердибаева, Терметчикова), «Мурас-Ордо»;

9.00-17.00 — отрезки улиц Каховской, Осмонова, Адышева, переулок Сузакский, Молодая Гвардия, 40;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-55, Чуй-57, Профессора Зимы);

9.00-11.00 — отрезки улиц Троицкой, Кайназаровой;

11.00-15.00 — отрезки улиц Шоорукова, Лебедева-Кумача, Кулатова;

9.30-18.30 — отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева, Куренкеева, Суюмбаева, Окрайной, Табачная, Карпинского, улицы Осмонкула, Кайынды-Шоро, Элдияр Керимов, Кирпичной, Чуйской, Древесной, Суворова, Мечникова, переулки Курский, Коганский, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Багыш, Жетиген), район Комсомольского озера, Карагачевой рощи;

10.00-15.00 — отрезки улиц Суюмбаева, Осмонкула, Московской, Гоголя, Манасчи Каралаева;

9.30-17.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Чуй, Чонкурчак, Шабдана Баатыра), отрезки улиц Максима Горького, Кулатова, Матросова, переулок Геологический;

11.00-18.00 — улица Токомбаева, 45/1.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кок-Жар (улицы Достук, Конур-Осмон, Кокжарская, Шабдана Баатыра, Маликова, Карагул-Акмат, район Панорамы, Элебаева, Уметалиева, Майрам), Кара-Жигач (улицы Кундучалова, Новостройка, Проектируемая, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, переулки Веселый, совхоз Ала -Тоо, Людмилы), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Мира, Жаштык, Бакая, Новая, Дуйшон), Берлик (улицы Западная, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная, Школьная, Парковая, Почтовая, Участок, Жумалы), Гроздь (улицы Гроздинская, Заводская, 60 лет Октября, Чуйская, Юбилейная, Садовая, Участок), жилмассив «Кырман» (улицы Бурана, Нур Тамчи, Манжыл Ата), села Озерное, Таш-Добо (улицы Аптечная, Ленина), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Васильевка (улицы Айбаш, Верхняя, Солто-Ата, Комсомольская), Ленинское (улица Виноградная), Садовое (улицы 8 марта, Мыканская, Новостройка, ГЭС-3, Учхозская), Маевка (улицы 8 марта, Полевая, Набережная, Ала-Арчинская, Арычная, Новая), Байтик (жилмассив «Байтик», улицы Суюмбаева, Новостройка, Береговая, Пионерская, Тупик, Эшмамбета, Имаилова, Байтика);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Маловодное, Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», контур 519), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, Пионерская, Крупская, Комсомольская, Степная, Колхозная, Первомайская, Фрунзе, тупики Шевченко, Советский, Токтогула, Октябрьская, Школьная), Манас (улица Пушкина), Первомайское (улицы Береговая, Комсомольская);

8.00-17.00 — села Кара-Сакал, Новое, Жыламыш, Белек, Кызыл-Туу (улицы Жылымыш, Мамеева, Ибрагимова, Исмаила, Ибраимова, Заречная, Свечникова, Проектируемая, Билалы, Абакир, Молдобай, Жылжымышова, Кенжебек у. Назар, Якупбаева, Конок, Табышалиева, Кулова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Спартак (улица Ленина), Сретенка (улицы Центральная, Новая, начало села Сретенка), Беш-Корук (улица Мааке), Петровка (улицы Центральная, Шевченко, Новая, Толстого, ниже по улице Беш-Терекская за БЧК);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Тулебердиева, Киргизская, Чуйская, 50 лет Киргизии, Грибоедова, Луговая, Интернациональная, Орджоникидзе, Кооперативная, Оборонная, Гоголя, Шопокова, Октябрьская, Пионерская, Свердлова, Целинная, Абая, Российская, Жданова, Маяковского, Железнодорожная, Космическая, Чайкина, Толстого, Джамбула, Федорова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Ровное (Воинская часть), Чалдыбар (улица Верхняя), Ийри-Суу (улица Центральная);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Садовая, Кирпичная, Достук, Строительная, Мичурина, Логвиненко, Белинского, Крупская, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Курманжан Датка, Атая, район магазина «Норус»), Туз (улицы Гагарина, Мусаходжоева), Кировское (улицы Центральная, Южная, Садовая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-11.00 — села Красная Речка, Кенеш;

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Чуй (улицы Ибраимова, Покровская, Октябрьская, Пионерская, Карла Маркса, Межевая, Клубная, Линейная, Бригадная, Сансызбаева, Полевая), Кош-Кашат (улицы Береговая, Суюнбаева, Веселая), ущелья Кегети, Бель-Саз, кашары;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Жылтыр, Тегирменти (улица Сулайманова).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 – город Талас (район Заготзерно), села Мин-Булак, Ак-Добо, Кызыл-Сай, Кызыл-Октябрь, Маданият, Кашка-Жол.